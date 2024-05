Stand: 27.05.2024 12:39 Uhr Hat Bewohner Haus in Fintel angezündet? Prozessauftakt in Verden

Ein 53-jähriger Mann muss sich seit Montagvormittag wegen Brandstiftung vor dem Landgericht Verden verantworten. Der Bewohner soll Gegenstände in einem Holzregal im Wintergarten des Hauses in Fintel (Landkreis Rotenburg) angesteckt haben. Die Flammen breiteten sich schnell auf den Dachstuhl aus und griffen auf weitere Teile des Hauses über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig samt Hund ins Freie retten. Eine 76-jährige aus dem Haus war in der Nacht zum 13. November vergangenen Jahres durch Geräusche wach geworden. Sie entdeckte das brennende Regal, weckte zwei weitere Bewohner und verständigte die Polizei. Menschen wurden dadurch nicht verletzt. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

