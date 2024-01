Stand: 17.01.2024 11:58 Uhr Harburger Sanitäter retten Passagier im Flugzeug das Leben

Fünf Sanitäterinnen und Sanitäter des Rettungsdienstes Landkreis Harburg haben einem Menschen auf ihrem Flug in den Urlaub wohl das Leben gerettet. Ein Passagier sei auf der Flugzeugtoilette bewusstlos gefunden worden, vermutlich nach einem Krampfanfall, teilte der Rettungsdienst Landkreis Harburg am Mittwoch mit. Der Mann soll in einem lebensbedrohlichen Zustand gewesen sein. Die fünf Rettungskräfte hätten bei dem Flug nach Mallorca am vergangenen Samstag sofort reagiert: Demnach beatmeten sie den Patienten unter anderem. Dadurch sei es es den Helfern gelungen, den Mann zu stabilisieren. Das Flugzeug sei daraufhin außerplanmäßig in Lyon gelandet und der Patient französischen Rettungskräften übergeben worden.

