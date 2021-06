Stand: 24.06.2021 13:22 Uhr Harburg bietet Impfaktion gegen Corona mit AstraZeneca an

Der Landkreis Harburg organisiert in seinen beiden Impfzentren am 3. und 4. Juli eine Sonderimpfaktion mit dem Vakzin von AstraZeneca. Aus dem Sonderkontingent des Landes Niedersachsen habe man insgesamt 2.000 zusätzliche Dosen des Impfstoffes erhalten, teilte der Landkreis mit. Impfberechtigte ab 18 Jahren können sich nun per Mail an impfaktion@lkharburg.de anmelden. Auch die Landkreise Uelzen und Heidekreis bieten in den kommenden Tagen eine Sonderimpfaktion mit AstraZeneca an.

Weitere Informationen Impfzentrum Uelzen bietet Impfaktion mit AstraZeneca an Das Impfzentrum hat dafür 930 Dosen zusätzlich vom Land Niedersachsen bekommen. (18.06.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.06.2021 | 14:30 Uhr