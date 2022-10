Harburg: Stichwahl für Landrat fällt auf Herbstferien Stand: 13.10.2022 14:10 Uhr Menschen, die am Wahltag im Urlaub sind, können vorab per Brief wählen. Wenn die Zeit knapp ist, sollten die Unterlagen persönlich abgeholt werden - und viele Ämter haben nur vormittags geöffnet.

Laut niedersächsischem Kommunalwahlgesetz muss eine Stichwahl am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahlgang stattfinden. Im Fall der Landratswahl im Kreis Harburg liegt der Termin mitten in den Ferien. Viele Eltern mit schulpflichtigen Kindern fahren bereits dieses Wochenende in den Urlaub - viel Zeit, die Briefwahlunterlagen zu besorgen, bleibt da nicht. Die Unterlagen wurden nun erst gedruckt, da zuvor der Wahlausschuss tagen musste, wie eine Sprecherin des Landkreises am Donnerstag sagte.

Briefwahl persönlich beantragen: viele Kommunen nur vormittags geöffnet

Viele dürften es deshalb nicht mehr schaffen, die Briefwahlunterlagen rechtzeitig per Post in Empfang zu nehmen. Wer trotz Urlaubs wählen will, kann die Unterlagen seit Donnerstag bei den Kommunen abholen. Dazu müssen Wahlbenachrichtigung und Personalausweis mitgebracht werden. Das Kreuz kann auch direkt vor Ort gemacht werden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.10.2022 | 06:30 Uhr