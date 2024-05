Stand: 30.05.2024 08:25 Uhr Harburg: Modellprojekt für Schulbegleitungen ist erfolgreich

Jahrgangsassistenten statt Schulbegleiter: Der Landkreis Harburg zieht eine positive Zwischenbilanz eines Modellprojekts, das seit August 2023 läuft. Seither sind an fünf Schulen insgesamt sieben Jahrgangsassistenten im Einsatz, die Kinder mit Förderbedarf unterstützen. Anders als Schulbegleiter sind sie nicht nur für jeweils ein einzelnes Kind zuständig, sondern unterstützen verschiedene Kinder eines Jahrgangs. Dies ermögliche mehr Kindern einen guten Start in die Schule, heißt es vom Landkreis. Hintergrund des Projekts ist, dass der Bedarf an Schulbegleitern stark gestiegen ist. Neue Kräfte sind aber schwer zu finden, zudem sind die individuellen Schulbegleitungen teuer. Auch der Kreiselternrat begrüßt das neue Modell, unter anderem weil aktuell mehr als 100 Kinder auf der Warteliste für eine Schulbegleitung stünden. Ab August arbeiten noch zwei weitere Schulen mit Jahrgangsassistenten. Die Schulbegleitung ganz abzuschaffen, ist aber nicht geplant.

