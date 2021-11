Stand: 21.11.2021 11:39 Uhr Hanstedt: Person verbrennt nach Unfall in Kleintransporter

Bei einem Unfall in der Nähe von Hanstedt im Landkreis Uelzen ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei verbrannte die Fahrerin oder der Fahrer in einem Kleintransporter bis zur Unkenntlichkeit und konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Das Fahrzeug soll aus ungeklärter Ursache von der Landesstraße 233 abgekommen und gegen ein Baum geprallt sein. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.11.2021 | 12:00 Uhr