Stand: 05.05.2021 12:48 Uhr Hanstedt: 64-Jähriger seit 1. Mai vermisst

In Hanstedt (Landkreis Harburg) wird ein 64-jähriger Mann vermisst. Da er sich nach einer Fuß-Operation nur schlecht bewegen kann, könnte er sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden. Der Mann war nach der Operation in einer Klinik in Hanstedt zuletzt am 1. Mai dort gesehen worden. Eine großangelegte Suche blieb bislang erfolglos.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.05.2021 | 15:00 Uhr