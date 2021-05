Stand: 20.05.2021 09:00 Uhr Handel mit Drogen: Vier Männer in Lüneburg vor Gericht

Vor dem Landgericht Lüneburg hat am Donnerstag ein Prozess wegen bandenmäßigen Handel mit Marihuana begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Angeklagten im Alter von 27 bis 57 Jahren unter anderem vor, in Bergen und Langlingen im Landkreis Celle zwei Plantagen betrieben zu haben. Außerdem sollen die Männer mit Kokain und Dopingmitteln gehandelt und eine illegale Schusswaffe sowie Munition besessen haben. Alle Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft. Das Urteil soll voraussichtlich Anfang August fallen.

