Stand: 28.03.2025 14:24 Uhr Handballerinnen des Buxtehuder SV kämpfen um Klassenerhalt

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV spielen bereits die 36. Saison in der Bundesliga - und kämpfen nun gegen den Abstieg. Die Frauen haben den direkten Klassenerhalt in der vergangenen Woche verpasst. Am drittletzten Spieltag verlor die Mannschaft in Göppingen (Baden-Württemberg) mit 30:33. Damit haben die Buxtehuderinnen in den noch ausstehenden beiden Hauptrundenspielen keine Chance mehr, den rettenden achten Tabellenplatz zu erreichen. Stattdessen müssen sie in die sogenannten Play-Downs. Dort spielen die letzten vier Vereine der Abschlusstabelle den Absteiger in die 2. Liga aus. Zunächst spielt das Buxtehuder Team am Samstag noch gegen den BSV Sachsen Zwickau. Der Geschäftsführer der Buxtehuder Handballmannschaft, Peter Prior, sagte dem NDR Niedersachsen, er erwarte "eine überzeugende Leistung und den Nachweis, dass die Mannschaft in die erste Liga gehört". Einen Abstieg habe das Team noch nie erlebt, so Prior.

