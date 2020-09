Stand: 02.09.2020 08:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hagenah: Drei Verletzte bei Unfall auf B74

Bei einem Unfall auf der B74 in der Nähe von Hagenah (Landkreis Stade) sind am Mittwochmorgen drei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, waren an einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen. Die Polizei geht davon aus, dass einer der Beteiligten die Vorfahrt missachtete. Die B74 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.09.2020 | 07:30 Uhr