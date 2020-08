Stand: 27.08.2020 09:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Haftstrafe nach Messerangriff in Flüchtlingsheim

Ein Mann, der in einer Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Stelle (Landkreis Harburg) einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer verletzt hat, muss für mehr als vier Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Lüneburg entschieden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, waren die Richter im Prozess davon überzeugt, dass unter anderem der Tatbestand des versuchten Totschlags erfüllt ist. Der 23-jährige Bewohner soll mehrfach randaliert und dann dem Sicherheitsmitarbeiter bei einem Streit mit dem Messer in den Rücken gestochen haben. Nach Verbüßung der Haftstrafe soll der Mann voraussichtlich in den Sudan abgeschoben werden.

