Feuer auf Campingplatz in Tespe

Auf einem Campingplatz in Tespe (Landkreis Harburg) ist ein dauerhaft bewohnter Bungalow ausgebrannt. Die Bewohner, eine Familie mit zwei Kindern, konnten sich nach Angaben der Feuerwehr unverletzt ins Freie retten. Als die Feuerwehr am Montagnachmittag eintraf, habe das etwa 60 Quadratmeter große Haus bereits im Vollbrand gestanden, so ein Sprecher. Die Einsatzkräfte konnten demnach verhindern, dass die Flammen auf dicht daneben stehende andere Häuser übergriffen. Wie hoch der Schaden an dem Haus der Familie ist, ist laut Polizei noch unklar. Sie hat jedoch nach Angaben der Feuerwehr ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Noch vor Ort sei die Familie mit dem Nötigsten an Kleidung versorgt und eine Unterbringung organisiert worden. Die Brandursache steht noch nicht fest.

