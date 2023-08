Stand: 24.08.2023 12:32 Uhr HSV bei 96: Metronom bittet Fans, andere Verkehrsmittel zu nutzen

Vor dem Auswärtsspiel vom Hamburger SV bei Hannover 96 am Samstagabend (20.30 Uhr/im Livecenter bei NDR.de) bittet das Bahn-Unternehmen Metronom HSV-Fans, zur An- und Abreise möglichst auch andere Verkehrsmittel zu nutzen. Es werde aus Kapazitätsgründen keine Verstärker- oder Sonderzüge auf der Bahnstrecke von Hamburg nach Hannover geben, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nach dem Fußballspiel in der 2. Bundesliga fahren vor der nächtlichen Betriebspause die drei regulären Metronom-Züge (RE2/RE3) um 22.48 Uhr, 23.48 Uhr und 0.40 Uhr nach Uelzen. Dort gebe es eine Anschlussverbindung nach Hamburg. Bei der letzten Verbindung starte der Anschlusszug in Uelzen (RE3) nach Hamburg jedoch planmäßig erst um 3.09 Uhr. Jeder Zug kann maximal 1.000 Fahrgäste aufnehmen. Aufgrund der großen Zahl der erwarteten Fahrgäste bittet Metronom alle Mitfahrenden, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Bei den Fahrten kommen Sicherheitskräfte zum Einsatz, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.08.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr