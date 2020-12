Gutshaus in Nahrendorf: 800.000 Euro Schaden nach Großbrand Stand: 16.12.2020 09:30 Uhr In Nahrendorf (Landkreis Lüneburg) ist am späten Dienstagabend ein landwirtschaftliches Gutshaus zerstört worden. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. Der Schaden soll rund 800.000 Euro betragen.

Eine Bewohnerin hatte um 21.50 Uhr die Rettungskräfte wegen eines Dachstuhlbrandes alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Noch vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Dach in Brand. Die vier Bewohner des zweigeschossigen Hauses retteten sich ins Freie. Eine 64 Jahre alte Frau und ein 62 Jahre alter Mann erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden in einem Krankenhaus in Lüneburg behandelt.

Feuer aufgrund von Baumaßnahmen ausgebrochen?

Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren mit rund 190 Kräften im Einsatz. Das Dach des Hauses und zum Teil die erste Etage wurden durch den Brand erheblich beschädigt. Die Räume des Erdgeschosses wurden durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist noch unklar, könnte aber im Zusammenhang mit Baumaßarbeiten an dem Gebäude stehen, so ein Sprecher.

