Gutshaus in Nahrendorf: 800.000 Euro Schaden nach Großbrand

In Nahrendorf (Landkreis Lüneburg) ist am späten Dienstagabend ein landwirtschaftliches Gutshaus zerstört worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren laut Polizei mit rund 190 Einsatzkräften vor Ort. Zwei Personen seien leicht verletzt worden. Den Sachschaden am Dachstuhl und im Erdgeschoss des Hauses beziffert die Polizei mit mindestens 800.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, könnte aber im Zusammenhang mit Baumaßarbeiten an dem Gebäude stehen, so ein Sprecher.

