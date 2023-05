Stand: 26.05.2023 09:04 Uhr Gutes Storchenjahr: Deutlich mehr Nester im Kreis Stade

Im Landkreis Stade gibt es mehr Storchennester: Zusätzlich zu den 76 bekannten Nestern sind dieses Jahr sechs neue Niststandorte dazu gekommen. Das teilt das Amt für Naturschutz beim Landkreis Stade mit. Einen außergewöhnlichen Bruterfolg gab es in Bockholt und Harsefeld. Dort sitzen jeweils fünf Jungstörche in den Nestern. Kurioses hat Storchenbetreuer Gert Dahms in Groß Sterneberg beobachtet: Hier bauen nicht zwei, sondern drei Störche ein Nest - ein Männchen und zwei Weibchen. Dahms geht aber davon aus, dass in diesem Nest keine Jungstörche schlüpfen werden. Die drei Nestbauer seien noch zu jung. Grund für das gute Storchenjahr ist nach Angaben von Dahms das gute Futterangebot auf den Wiesen. In diesem Jahre seien zum Beispiel besonders viele Mäuse zu finden.

