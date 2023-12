Stand: 14.12.2023 08:38 Uhr Gutachter: Parken in Lüneburgs Zentrum muss teurer werden

Die Stadt Lüneburg möchte die Innenstadt von parkenden Autos entlasten. Denn viele Straßen seien zugeparkt oder verstopft von Autos, deren Fahrer auf der Suche nach einem Abstellplatz sind, heißt es von der Stadt. Ein Gutachter hat nun Lösungsvorschläge vorgelegt. Er rät dazu, das Parken in den Straßen teurer zu machen und dafür die Parkhäuser billiger. Außerdem sollen Bewohnerparkzonen ausgeweitet werden - zum Beispiel in der Nähe des Bahnhofs, wo bisher viele Nicht-Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen. Wo Straßen sehr schmal sind, sollen Parkplätze auch wegfallen. Die Vorschläge werden nach Angaben der Stadt in den kommenden Monaten in den politischen Ausschüssen und im Rat diskutiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.12.2023 | 08:30 Uhr