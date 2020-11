Stand: 17.11.2020 07:44 Uhr Gutachter: Bürgerentscheid zu Heidekreisklinikum unzulässig

Der geplante Bürgerentscheid zum Standort des künftigen Heidekreisklinikums ist unzulässig. Das hat ein vom Landkreis beauftragtes Rechtsgutachten ergeben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bürgerbegehren seien nur auf kreis- oder Landesebene zulässig, nicht jedoch, wenn sie in die Planung einer Stadt oder Gemeinde eingreifen. Die Entscheidung der Stadt, den Standort nach Bad Fallingbostel zu verlegen, sei ein rechtsgültiger Beschluss und dürfe nicht nachträglich durch einen Bürgerentscheid in Frage gestellt werden, so der Gutachter. Damit wirken sich die 12.000 Unterschriften für einen Standort in Dorfmark nicht darauf aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.11.2020 | 06:00 Uhr