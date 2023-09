Stand: 01.09.2023 10:57 Uhr Gutachten: Lüneburger Theater sollte Personal abbauen

Das Theater Lüneburg kann seine finanziellen Probleme nur durch Personalabbau lösen. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das die beiden Gesellschafter - die Stadt und der Landkreis Lüneburg - in Auftrag gegeben hatten. Personalabbau sei die einzige Möglichkeit, noch deutlich mehr einzusparen, denn das Theater arbeite bereits sehr kosteneffizient, so die Gutachter. Sie schlagen drei Szenarien für den Musik-Bereich vor - also die Sparte Musiktheater sowie das eigene Orchester, die "Lüneburger Symphoniker". Das erste Szenario sieht vor, das Orchester um ein Drittel zu verkleinern. Im zweiten Szenario würde das Orchester komplett abgeschafft, aber der Spielbetrieb in der Sparte Musiktheater behalten. Das dritte Szenario sähe vor, die Sparte Musiktheater komplett zu schließen. Diese Optionen sollen jetzt diskutiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.09.2023 | 06:30 Uhr