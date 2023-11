Stand: 07.11.2023 14:31 Uhr Güterbahnhof Bomlitz: Kinder bringen sich in Lebensgefahr

Mehrere Kinder haben sich am Montag im Landkreis Heidekreis in Lebensgefahr gebracht. Wie die Polizei in Bomlitz am Dienstag mitteilte, hätten sich mehrere Kinder gegen 13 Uhr im Gleisbereich am Güterbahnhof Bomlitz herumgetrieben. Sie hätten unter anderem Gegenstände auf die Gleise gelegt. Der Führer eines einfahrenden Güterzuges habe die Kinder und die auf den Gleisen liegenden Gegenstände rechtzeitig gesehen, habe ein Warnsignal abgegeben und rechtzeitig gebremst. Die Kinder seien daraufhin weggelaufen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05161) 94 96 30 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.11.2023 | 15:00 Uhr