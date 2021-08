Stand: 05.11.2019 10:37 Uhr Grünes Licht für Windpark in Ardestorf

Der umstrittene Windpark in der Neu Wulmstorfer Gemeinde Ardestorf darf gebaut werden. Das teilte der Landkreis Harburg mit. Der Bauausschuss hat demnach in seiner Sitzung am Montagabend entschieden, dass das entsprechende Raumordnungsprogramm nicht geändert wird. Der Bau muss nun noch verwaltungsrechtlich geprüft werden. Außerdem gebe es artenschutzrechtliche Auflagen, hießt es. Kritik kommt von Naturschützern, weil es in dem Bereich viele Greifvögel gibt, denen die Windräder zum Verhängnis werden könnten.

