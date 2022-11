Stand: 03.11.2022 16:29 Uhr Großkontrollen bei Friseuren im Landkreis Rotenburg

Im Landkreis Rotenburg (Wümme) haben Polizei, Zoll und weitere Behörden am Donnerstagvormittag 16 Friseure und Barbershops kontrolliert. Das teilte die Polizei mit. Es ging dabei vor allem darum, ob die Betriebe die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Geprüft wurden Objekte in Rotenburg, Scheeßel, Sittensen und Bremervörde. An den Kontrollen waren 130 Einsatzkräfte beteiligt. Was die Kontrollen ergeben haben, steht noch nicht fest.

