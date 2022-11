Stand: 05.11.2022 13:20 Uhr Großkontrolle auf A1: Fahnder finden eingeschleuste Männer

Die Polizei hat im Landkreis Rotenburg bei einer Schwerpunktkontrolle gegen Menschenhandel, Schleuser- und Drogenkriminalität rund 100 Fahrzeuge und 229 Personen überprüft. Die Kontrollstelle mit Einsatzkräften von Polizei, Zoll, Diensthundeführern und Dokumentenprüfern sowie einer Mitarbeiterin vom Ausländeramt war in der Nacht zu Sonnabend auf der Autobahn 1 an der Rastanlage Ostetal in Fahrtrichtung Hamburg eingerichtet. In einem Fall entdeckten die Beamten zwei illegale türkische Staatsbürger, die sich auf der Ladefläche eines Fahrzeugs versteckten. Die Beamten ermitteln gegen den Fahrer wegen Einschleusung von Menschen nach Deutschland. Bei sechs Männern aus Albanien besteht ebenfalls der Verdacht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Sie müssen sich beim Ausländeramt melden. Außerdem entdeckten Fahnder in mehreren Fahrzeugen Rauschgift. Zwölf Autofahrer mussten wegen Rauschmitteleinfluss eine Blutprobe abgeben. Vier weitere hatten keinen gültigen Führerschein, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

