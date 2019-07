Stand: 14.07.2019 12:10 Uhr

Großfamilien geraten aneinander - zwei Verletzte

Ein Streit zweier rivalisierender Großfamilien ist am Sonnabend in Seevetal (Landkreis Harburg) eskaliert. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Rund 20 Streifenwagen waren nach Angaben eines Sprechers bis tief in die Nacht im Einsatz. Zur Verstärkung wurden Beamte aus Lüneburg, Hamburg und Hannover zusätzlich alarmiert, um die Lage zu kontrollieren. Auch Beamte des SEK waren vor Ort. Die Stimmung sei sehr aggressiv gewesen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Seinen Angaben zufolge waren die Beteiligten mit Fäusten und Messern aufeinander losgegangen. Zwei Menschen kamen mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. Ob es zu Festnahmen kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei kündigte an, am Sonntagnachmittag zu den Vorfällen Auskunft zu geben.

SEK-Einsatz nach Streit zwischen Großfamilien 14.07.2019 12:00 Uhr Nach Auseinandersetzungen zwischen zwei polizeibekannten Großfamilien hat die Polizei mit einem massiven Aufgebot Präsenz gezeigt. Auch SEK-Beamte waren in Seevetal im Einsatz.







Fahrzeugkontrollen in der Nacht, SEK-Einsatz am Morgen

Laut dem Sprecher begann der Konflikt gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Zwei Männer hätten dort auf einen anderen Mann eingeschlagen. Gegen 23.30 Uhr sei es zu einer weiteren Konfrontation gekommen, an der zehn Personen beteiligt waren, darunter offenbar auch Täter des ersten Angriffs. Diese seien anschließend mit einem Auto geflüchtet. Weil sich Angehörige beider Seiten solidarisierten und eine weitere Eskalation drohte, habe die Polizei die Präsenz ausgeweitet. Dabei kam es auch zu umfassenden Fahrzeugkontrollen im Raum Seevetal. Am Sonntagmorgen kam es zu einem SEK-Einsatz. Dabei wurde offenbar die Wohnung eines mutmaßlich Beteiligten gestürmt. Ob der Zugriff erfolgreich war, ist nicht bekannt.

