Stand: 18.01.2021 10:40 Uhr Großfahndung in Stade-Bützfleth: Polizei jagt Räuber

In Stade-Bützfleth haben mehrere Männer in der Nacht zu Sonntag eine Familie in deren Wohnung überfallen, wie die Polizei meldete. Sie drangen mit Messer und einer Pistole bewaffnet gegen 3 Uhr in die Wohnung ein, nachdem die 54 Jahre alte Bewohnerin auf Klingeln geöffnet hatte. Die Täter erpressten von der Frau und ihrem 22 Jahre alten Sohn unter Gewalt Geld. Zwei Familienangehörige kamen hinzu und verjagten die Räuber, die mit mehreren Hundert Euro Beute flüchteten. Polizisten nahmen im Rahmen der Fahndung, bei der ein Hubschrauber und mindestens neun Streifenwagen eingesetzt wurden, vier junge Männer aus Stade im Alter von 18 und 19 Jahren fest. Die Beamten stellten zudem Beweismaterial sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen drei der Tatverdächtigen wegen fehlender Haftgründe auf freien Fuß, einer soll einem Haftrichter am Amtsgericht Stade vorgeführt werden.

