Stand: 27.11.2024 09:45 Uhr Großes EU-Manöver in Bergen: 1.700 Soldaten üben Truppenverlegung

Auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Südheide (Landkreis Celle) hat am Montag ein zweiwöchiges Militärmanöver der Europäischen Union (EU) begonnen. 1.700 Soldatinnen und Soldaten aus 15 Ländern nehmen daran teil. Nach Angaben der Bundeswehr üben sie, rasch auf Krisen zu reagieren. Ziel sei es unter anderem, im Ernstfall Tausende Soldaten schnell in Nicht-EU-Länder verlegen zu können. Seit 2002 organisiert die EU militärische Übungen unterschiedlicher Art. Die erste Großübung fand 2023 in Spanien statt. Nun wird das Manöver zum zweiten Mal durchgeführt, diesmal in Deutschland.

