Stand: 18.11.2024 16:20 Uhr Großeinsatz in Stade: 31 Menschen durch Reizstoff verletzt

In einer Berufsschule in Stade sind am Montagmittag 31 Menschen durch einen Reizstoff verletzt worden. Ein junger Mann soll im Neubau der BBS den unbekannten Reizstoff zunächst auf drei Personen gesprüht haben, meldet die Polizei in Stade. Durch den entstandenen Nebel seien dann 28 weitere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte verletzt worden, hieß es. Das habe dann zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Die Verletzten wurden hauptsächlich vor Ort versorgt. Neun der Betroffenen kamen zur Behandlung in einer Krankenhaus. Gegen den noch unbekannten Verursacher ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Stader Polizei unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.11.2024 | 06:30 Uhr