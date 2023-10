Stand: 05.10.2023 07:35 Uhr Großeinsatz in Schneverdingen: Einfamilienhaus brennt ab

In Schneverdingen-Wintermoor (Landkreis Heidekreis) hat ein brennendes Einfamilienhaus in der Nacht zu Donnerstag zu einem großen Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 3 Uhr war die Feuerwehr zu dem Brand alarmiert worden, der Dachstuhl des älteren Hauses stand im Vollbrand, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Die Bewohner des Gebäudes waren demnach nicht zu Hause, verletzt wurde niemand. Für den Einsatz wurde die Lange Straße gesperrt. Die Polizei will zur Brandursache ermitteln, sobald sie das Gebäude betreten kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.10.2023 | 06:30 Uhr