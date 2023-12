Stand: 27.12.2023 13:33 Uhr Großeinsatz für Feuerwehr: Brand zerstört Lagerhalle in Rotenburg

In Rotenburg (Wümme) hat ein Feuer eine Lagerhalle auf einem Bauernhof zerstört. Der Brand brach am Mittwochmorgen in der Ortschaft Unterstedt aus, wie die Polizei mitteilte. Etwa 100 Feuerwehrleute rückten demnach an und brachten das Feuer unter Kontrolle. Wegen des starken Rauchs waren Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen. Während der Löscharbeiten habe die Feuerwehr das Dach der gut 800 Quadratmeter großen Halle abdecken müssen. Darin lagerten den Angaben zufolge Geräte einer Garten- und Landschaftsbaufirma und Elektrokleingeräte. Verletzt wurde niemand. Einer ersten Schätzung zufolge entstanden etwa 80.000 Euro Schaden. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

