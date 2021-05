Große Corona-Ausbrüche: Landkreis Rotenburg zieht Notbremse Stand: 03.05.2021 15:03 Uhr Die Corona-Inzidenz im Nordosten Niedersachsens war bislang vergleichsweise niedrig. Nach dem Landkreis Stade überschreiten nun aber auch Rotenburg und Lüchow-Dannenberg die 100er-Inzidenz.

Seit Montag gilt deshalb im Landkreis Rotenburg die Bundes-Notbremse, so wie es die Verwaltung bereits am Wochenende angekündigt hatte. Im Landkreis gibt es zwei große Infektionsherde: Beim Landmaschinenhersteller Fricke in Heßlingen sind bislang 32 Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden und in einer freikirchlichen Gemeinde in Rotenburg sind bislang 44 Infizierte bekannt.

Bewohner anderer Landkreise gehören zu den Gruppen

In beiden Gruppen gibt es nach Angaben einer Kreissprecherin Menschen, die auch in anderen Landkreisen wohnen - und entsprechend auch dort gezählt werden. Die kommenden Tage dürften zeigen, ob sich der Inzidenzwert im Landkreis Rotenburg bald wieder unter 100 sinkt oder noch steigt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg: Ein Ausbruch, große Folgen

Voraussichtlich ab Mittwoch gelten auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg die verschärften Maßnahmen der Bundes-Notbremse. Am Montag lag der Landkreis den dritten Tag in Folge über dem 100er-Grenzwert. Die Allgemeinverfügung soll laut einer Kreissprecherin bis Dienstag angepasst werden und ab Mittwoch greifen. Die Inzidenz von aktuell 120 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner geht im Landkreis zum Teil auch auf den Corona-Ausbruch in einer Kita zurück. Weil Lüchow-Dannenberg verhältnismäßig wenig Einwohner hat, steigt der Wert auch bei einzelnen Ausbruchsgeschehen entsprechend schnell an.

Zitterpartie im Landkreis Stade. Kann gelockert werden?

Im Landkreis Stade hofft die Kreisverwaltung dagegen, ab Donnerstag wieder lockern zu können. Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenz bis dahin unter 100 bleibt. Am Montag lag sie bei 95. Übersteigt sie nur an einem Tag den 100er-Grenzwert, beginnt die Frist von neuem und der Landkreis muss fünf Werktage in Folge - Sonn- und Feiertage zählen nicht - wieder eine Inzidenz unter 100 haben.

