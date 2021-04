Stand: 25.04.2021 15:26 Uhr Großbrand zerstört landwirtschaftliches Anwesen bei Lünzen

Bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Lünzen, einem Ortsteil von Schneverdingen im Heidekreis, ist am Sonnabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Laut Polizei war am Nachmittag zunächst aus bislang ungeklärter Ursache eine Holzscheune in Brand geraten. Das Feuer griff auf das benachbarte Wohnhaus sowie auf ein Betonsilo, einen Schweinestall und zwei weitere Nebengebäude über. Beide brannten bis auf die Grundmauern nieder. Auch die Scheune, in der unter anderem zwei Oldtimer standen, wurde völlig zerstört. Das Wohnhaus sei nicht mehr bewohnbar, da der Dachstuhl durch das Feuer zerstört worden sei, so die Polizei. Den entstandenen Schaden schätzt sie derzeit auf rund eine Million Euro. Verletzt wurde niemand.

VIDEO: Großbrand im Heidekreis: Eine Million Euro Schaden (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.04.2021 | 06:30 Uhr