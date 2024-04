Stand: 15.04.2024 18:13 Uhr Großbrand in Stade - Feuerwehr rückt mit allen Kräften aus

Die Feuerwehr Stade ist am Montagnachmittag zu einem Großbrand im Stadtteil Hahle gerufen worden. Wegen des Rauchs bittet die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Anwohnende, Fenster und Türen in dem Bereich geschlossen zu halten und Lüftungen abzuschalten. Ein Sprecher sagte, das Feuer sei an der Kreuzung von B73 und B74 ausgebrochen. Details konnte er noch nicht nennen. Alle Kräfte der Stader Feuerwehr seien im Einsatz. Verkehrsbehinderungen dürften eine Folge sein, so der Feuerwehr-Sprecher.

