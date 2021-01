Großbrand in Hamburg behindert Bahnverkehr in Niedersachsen Stand: 13.01.2021 10:16 Uhr Ein Großbrand in Hamburg hat am Mittwoch den Bahnfahrplan in Niedersachsen durcheinandergebracht. Züge mussten umgeleitet werden, Halte entfielen.

Inzwischen ist die Umleitung wieder aufgehoben, wie die Bahn über einen ihrer Twitter-Kanäle mitteilte. Der Feuerwehreinsatz am Gleis zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hamburg Harburg sei beendet. Dennoch komme es auch weiterhin zu Verspätungen sowie Zug- und Halteausfällen. Wegen der Umleitung der Züge waren am Morgen die Stopps in Lüneburg, Uelzen und Celle entfallen. Betroffen von den Behinderungen waren auch einige Züge des Metronom.

Lagerhalle mit Kartons und Verpackungen abgebrannt

Bei dem Großbrand im Stadtteil Wilhelmsburg wurde eine Lagerhalle vollständig zerstört. Dort lagerten nach Angaben der Feuerwehr Kartons und Verpackungsmaterial. Bis zu 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nach aktuellen Informationen der Polizei wurde niemand verletzt.

