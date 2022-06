Stand: 24.10.2019 08:40 Uhr Größeres Outlet-Center: Lüneburg droht mit Klage

Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) kritisiert die Pläne der Landesregierung, einen Anbau an das Outlet-Center in Soltau zu ermöglichen. Mädge sagte, er halte das für ein falsches Signal. Der Einzelhandel in den Innenstädten habe es schon schwer genug. Er kündigte rechtlichen Widerstand gegen ein vergrößertes Outlet-Center an. Es geht um zusätzliche 5.000 Quadratmeter. Dies stellt einen Kompromiss dar: Die Investorin und die Stadt hatten vor zwei Jahren 10.000 Quadratmeter mehr beantragt.

