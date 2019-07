Stand: 15.07.2019 10:04 Uhr

Greenpeace-Protest: Amazon stellt Strafanzeige

Etwa 40 Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace besetzen seit Sonntag das Dach des Amazon-Logistikzentrums in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg. Am Nachmittag waren sie auf das Dach geklettert und hingen eine 27 Meter lange Installation aus Versandkartons mit dem Schriftzug "Für die Tonne" auf. Diese wurde per Kran auf das Hallendach gehoben. Nach Angaben eines Sprechers will Greenpeace mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass der Konzern intakte Retourware vernichtet. Anlass für den Protest sei die Aktion "Prime-Day" am Montag und Dienstag mit Sonderangeboten für Amazon-Kunden. Nach Angaben von Greenpeace gehen rund 30 Prozent aller Amazon-Retouren nicht wieder in den direkten Verkauf. Die Aktivisten haben angekündigt, bis zum Ende der Verkaufsaktion auf dem Hallendach zu bleiben.

Greenpeace hebt Installation auf Amazon-Dach Hallo Niedersachsen - 14.07.2019 19:30 Uhr Etwa 40 Aktivisten protestieren seit Sonntag gegen die Vernichtung von Neuwaren. Sie besetzen das Dach des Amazon Logistik-Zentrums in Winsen an der Luhe (Landkreises Harburg).







Polizei sucht "kooperative Lösung"

Nach Angaben der Polizei hat Amazon mittlerweile Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Montagmorgen waren Beamte vor Ort. Es gehe zunächst darum eine "kooperative Lösung" zu finden und die Lage zu beobachten, so die Polizei. Es habe keine Auseinandersetzungen gegeben. Auch der Betrieb sei nicht eingeschränkt, hieß es.

Amazon: Protestart ist illegal

Amazon hatte in einer Mitteilung am Sonntag die Art von Protest in Winsen als illegal bezeichnet. Diese gefährde unnötig alle Beteiligten und Mitarbeiter, hieß es. Zu den Vorwürfen von Greenpeace teilte der Konzern mit, dass manche Produkte aus Sicherheits- oder Hygienegründen nicht weiter verkauft werden könnten. Amazon arbeite intensiv daran, die Anzahl dieser Produkte auf null zu senken, hieß es.

