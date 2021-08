Stand: 05.08.2021 13:15 Uhr Gräber in Wilstedt verwüstet - Polizei ermittelt Kinder

Auf dem Gelände des Friedhofes in Wilstedt (Landkreis Rotenburg) haben Minderjährige am Montagnachmittag rund 20 Grabstellen beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien unter anderem Grabsteine umgestoßen worden. Die Beamten ermittelten zwei Kinder, die an dem Vandalismus beteiligt gewesen sein sollen. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Kinder beteiligt waren. Strafmündig seien die Kinder noch nicht, so ein Polizeisprecher. Möglicherweise müssen aber die Eltern für die Schäden aufkommen. Der Friedhof liegt im Westen der niedersächsischen Gemeinde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.08.2021 | 13:30 Uhr