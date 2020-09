Stand: 28.09.2020 23:00 Uhr - Hallo Niedersachsen

"Gorleben könnte ein neues Symbol werden"

Gorleben war das Symbol für den Widerstand gegen die Atomenergie in Deutschland, 43 Jahre lang. Seit heute ist dieses Symbol Geschichte. In Gorleben wird es kein Endlager geben, das steht jetzt fest. Gescheitert ist eine Politik alter Machart, eine Politik nach dem Motto: Die Regierung bestimmt, der Bürger nimmt hin.

Politische Gründe gaben einst den Ausschlag

Als Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht Gorleben auswählte als Standort für den gefährlichsten Müll Deutschlands, da gaben politische Gründe den Ausschlag. Dass Gorleben an der innerdeutschen Grenze weit weg von den Metropolen lag, dass von der konservativen Bevölkerung kein Widerstand erwartet wurde - das war ausschlaggebend, nicht die geologische Eignung des Salzstocks. Doch die Bevölkerung begehrte auf: Wendländische Bauern und Großgrundbesitzer bildeten mit Atomkraftgegnern aus den Städten die erste schwarz-grüne Protest-Koalition.

Ein Neustart bei der Suche?

Ihr Argument, dem Salzstock fehle ein schützendes Deckgebirge, wurde erst heute gehört: Es ist der Grund für das Aus eines Endlagers in Gorleben. Der heutige Tag bedeutet einen Neustart bei der Endlagersuche. Aber wird er erfolgreich sein? Im Augenblick fällt es schwer, daran zu glauben. Kaum vorstellbar, dass nach der jahrzehntelangen Auseinandersetzung um Gorleben Menschen irgendwo in der Republik hinnehmen, was im Wendland nicht gewollt war. Zumal der grundsätzliche Zweifel an der technischen Machbarkeit eines solchen Großprojektes heute viel größer ist, als im vergangenen Jahrtausend.

Neues Vertrauen könnte entstehen

Trotzdem gibt es zu dem eingeschlagenen Weg keine Alternative und im Ausland hat das auch schon geklappt: Transparenz, Einbindung der Betroffenen, Entscheidungen anhand klarer Kriterien. Wenn alle Beteiligten dies ernsthaft befolgen, dann kann neues Vertrauen entstehen, dann kann die neue Suche nach einem Endlager erfolgreich sein. Und dann könnte aus Gorleben ein neues Symbol werden: das für einen wirklichen Neustart nach jahrzehntelangem Streit.

