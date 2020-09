Stand: 03.09.2020 09:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gorleben: Lies diskutiert über Endlagersuche

Vor der Bekanntgabe der möglichen Standorte für ein Atommüll-Endlager diskutiert Umweltminister Olaf Lies am Donnerstag in Hannover mit den Landtagsfraktionen und verschiedenen Institutionen über das Thema. Eingeladen sind Vertreter der Kirchen, gesellschaftliche Organisationen sowie Jugendverbände und in der Umweltarbeit engagierte Gruppen. Am 28. September sollen in Berlin geeignete Teilgebiete für ein Endlager benannt werden. Laut Standortsuchgesetz soll die Endlagersuche 2031 mit einer Entscheidung beendet werden. Lange Zeit war Gorleben als künftiger Endlagerstandort ins Auge gefasst worden.

