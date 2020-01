Stand: 07.01.2020 09:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Göhrde-Morde": Intensive Ermittlungen vor dem Aus

Es ist ruhig geworden um die Ermittlungsgruppe zu den "Göhrde-Morden". Die Euphorie über die im Februar 2017 erfolgte Identifizierung des mutmaßlichen Serienmörders Kurt-Werner W. und über das Auffinden neuer Spuren 2018 ist verflogen. Sechs für diese Untersuchung der fünf Morde aus dem Jahr 1989 abgestellte Fahnder sollen sich offenbar bald anderen Aufgaben widmen. Wie ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen auf Anfrage mitteilte, könnten die Ermittlungen in den nächsten Monaten als "cold case" auf Sparflamme laufen, weil dann alle offenen Spuren untersucht sein dürften. Neue Hinweise sind bisher nicht in Sicht.

Keine neuen Erkenntnisse

Rund 400 Asservate sind nach intensiven Ermittlungen und der Durchsuchung auf dem ehemaligen Grundstück des mutmaßlichen Täters an das Landeskriminalamt geschickt worden. Die Hälfte davon sei nach Angaben des Polizeisprechers untersucht worden. Neue Hinweise auf Täter oder eventuellen Mitwisser haben sie nicht gebracht. Auch im Bezug auf weitere Taten sind die Beamten nicht weitergekommen. Zwischenzeitlich verfolgten Fahnder den Ansatz, W. könnte für mehr als 200 Taten deutschlandweit verantwortlich sein. Ungeklärte Fälle wurden unter dieser Maßgabe aufgerollt. Doch einen offensichtlichen Zusammenhang des Göhrde-Mörders zu den anderen Taten konnten die Ermittler nicht herstellen.

Fünf Morde und ein Suizid

Friedhofsgärtner W. soll im Jahr 1989 im Staatsforst Göhrde (Landkreis Lüchow-Dannenberg) zwei Doppelmorde begangen sowie Birgit M. aus Hamburg umgebracht haben. Als Verdächtiger in dem Einzelfall in Untersuchungshaft sitzend nahm sich der Mann 1993 das Leben. Im September 2017 fand eine vom ehemaligen Hamburger LKA-Chef Wolfgang Sielaff, dem Bruder von M., geleitete private Ermittlergruppe die Leiche der Frau unter der Garage des Gärtners am Lüneburger Stadtrand. Eine DNA-Spur brachte die beiden Pärchen aus dem Wald und die Unternehmergattin zusammen - im Zentrum: W.

