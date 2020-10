Stand: 02.10.2020 08:27 Uhr Gnarrenburg: Mehr als 150 Strohballen verbrannt

Die Feuerwehr hat in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg bis in den frühen Freitagmorgen brennende Strohballen gelöscht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei waren gegen Mitternacht mehr als 150 Ballen in Brand geraten. Auch der Unterstand unter dem sie gelagert wurden ist durch das Feuer zerstört worden. Personen wurden nicht verletzt. Ob das Feuer gelegt wurde, muss die Polizei noch ermitteln.

