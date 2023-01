Stand: 23.01.2023 15:09 Uhr Gleise überquert: Mann wird von Zug erfasst - und stirbt

Ein 29-Jähriger ist laut Polizeiangaben kurz hinter dem Bahnhof Meckelfeld bei Seevetal (Landkreis Harburg) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Demnach hatte er versucht, die Gleise verbotenerweise zu überqueren. Der Führer des in Richtung Hamburg fahrenden Güterzuges habe den Unfall am Sonntagabend bemerkt, so die Polizei. Die Bahnstrecke war für rund drei Stunden voll gesperrt.

