Gleisbett aufgeweicht: Züge zwischen Hannover und Hamburg verspätet Stand: 05.06.2024 10:57 Uhr Auf der Bahnstrecke Hannover-Hamburg kommt es weiterhin zu Zugverspätungen und Umleitungen. Starkregen hatte einen Bahndamm im Landkreis Celle beschädigt. Dazu kommt das Hochwasser in Süddeutschland.

Durch den Starkregen war das Gleisbett zwischen Eschede und Unterlüß aufgeweicht worden. Die Reparaturarbeiten an dem beschädigten Bahndamm dauern an. Alle Fernverkehrszüge auf der Strecke sind infolgedessen von Verspätungen betroffen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Wie eine Bahn-Sprecherin aus Hamburg dem NDR Niedersachsen mitteilte, gebe es zwei Maßnahmen - beide sind mit Verspätungen für Fahrgäste verbunden. "Die Züge mit Unterwegshalten fahren den Regelweg", sagte sie. Weil die Züge auf dem betroffenen Streckenabschnitt nur Tempo 40 fahren können, dauere die Fahrt hier rund 20 Minuten länger. Züge ohne Unterwegshalte werden der Sprecherin zufolge über Rotenburg (Wümme) umgeleitet. Hier betrage die Verspätung bis zu 25 Minuten.

Ende der Störung war laut Bahn noch nicht absehbar

Am Montagmorgen hatten Fachleute die Schäden am Bahndamm bei Unterlüß begutachtet. Die Reparaturarbeiten würden fortgesetzt, sagte die Bahn-Sprecherin. Wie lange die Strecke Hannover-Hamburg beeinträchtigt ist, konnte sie nicht sagen. "Eine Prognose haben wir noch nicht." Starker Regen hatte den Bahndamm in der vergangenen Woche beschädigt.

Hochwasser in Süddeutschland mit Auswirkungen auf Fahrpläne

Zu schaffen macht der Bahn auch das Hochwasser in Süddeutschland. In Teilen Bayerns und Baden-Württembergs hat Starkregen schwere Schäden verursacht - auch an der Bahn-Infrastruktur. "Es gibt Verbindungen, die ausfallen", sagte eine Bahn-Sprecherin dem NDR Niedersachsen. "Wir bitten Reisende, sich vor dem Fahrtantritt zu erkundigen und gegebenenfalls Alternativen zu suchen." Die Bahn weist auf ihrer Internetseite zusätzlich darauf hin, dass die funktionierenden Zugverbindungen stark ausgelastet seien und rät weiterhin von Reisen in die betroffenen Regionen im Süden Deutschlands ab.

