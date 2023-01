Ging es bei den Schüssen vor dem Döner-Restaurant um Drogen? Stand: 15.01.2023 19:10 Uhr Er soll im September vergangenen Jahres sein Opfer in Stade mit Schüssen in Brust und Kopf getötet haben. Am Montag beginnt der Prozess gegen einen 28-jährigen Tatverdächtigen.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, einen 23-Jährigen vor einem Imbiss in der Innenstadt von Stade durch Schüsse in den Oberkörper tödlich verletzt zu haben. Unweit des Tatorts soll der Verdächtige zudem einen 39-Jährigen mit Schüssen schwer verletzt haben. Ihm werden deshalb Mord und versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Tatwaffe ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Stade eine Pistole mit Schalldämpfer. Zum Teil ist die Tat auf Video festgehalten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat mit Drogenschäften zusammenhängt.

Dem Angeklagten könnte eine lebenslange Haftstrafe drohen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann zusätzlich vor, auf drei zufällig anwesende Rettungskräfte geschossen zu haben. So komme noch der Vorwurf von versuchtem Mord in drei Fällen hinzu. Die Schüsse auf die Rettungskräfte hat der Angeklagte nach Überzeugung der Ermittler in Tötungsabsicht abgegeben. Der 28-Jährige habe die Rettungskräfte töten wollen, um sie so einerseits an der Rettung des 23-Jährigen zu hindern und andererseits die Aufklärung der begangenen Straftat zu verdecken oder zu erschweren. Die Rettungskräfte blieben unverletzt. Bis Mitte März sind zunächst zehn Verhandlungstage anberaumt. Sollte das Gericht das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt sehen, droht dem Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.01.2023 | 06:30 Uhr