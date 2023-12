Stand: 13.12.2023 15:10 Uhr Gewalttat? Frau stürzt aus zweitem Obergeschoss von Wohnhaus

Bei einem Sturz aus der zweiten Etage eines Wohnhauses hat eine 32 Jahre alte Frau aus Lüneburg schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers war es zuvor zu einem Streit mit einem 37 Jahre alten Bekannten, der in der Wohnung lebt, gekommen. Ob die Frau aus dem Fenster sprang oder aber gestoßen wurde, ist demnach Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei nahm den 37-Jährigen vorerst in Gewahrsam. Laut dem Sprecher wird geprüft, ob die beiden Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Die 32-Jährige wurde mit mehreren Brüchen in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min