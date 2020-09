Stand: 16.09.2020 12:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Getöteter Flüchtling: Polizei sucht Zeugen

Im Fall eines im Juni in Zeven getöteten Flüchtlings sucht die Mordkommission in Rotenburg jetzt nach einem wichtigen Zeugen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der junge blonde Mann soll kurz vor der Tat mit dem späteren Opfer gesprochen haben. Er hat vermutlich ein Auto mit Bremervörder Kennzeichen. Das Opfer, ein 27-jähriger Ivorer, war in seiner Wohnung getötet worden - das Motiv ist unklar. Im August hatte die Polizei einen 34-jährigen Bekannten des Mannes festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft und verweigert bisher die Aussage.

