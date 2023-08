Stand: 31.08.2023 11:09 Uhr Gesucht: Weihnachtsbäume für die Lüneburger Innenstadt

Vier Monate vor Weihnachten sucht die Stadt Lüneburg Weihnachtsbäume für ihre Plätze in der Innenstadt. Wer eine große Tanne oder Fichte im Garten stehen hat und diese spenden möchte, könne sich an Marktmeister Norbert Stegen wenden, heißt es von der Stadt. Ihren Angaben nach müssen die Bäume zwischen fünf und 15 Meter hoch, gleichmäßig gewachsen und mit einem Kran gut zu erreichen sein. Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, fällen Mitarbeitende der Hansestadt den Baum kostenlos und transportieren ihn ab. Die Weihnachtsbäume werden in der Adventszeit unter anderem am Stint oder auf dem Marktplatz stehen. Alle, die ihren Baum zur Weihnachtszeit in der Lüneburger Innenstadt stehen sehen möchten, können sich unter der Telefonnummer (04131) 309-3768 oder per E-Mail an norbert.stegen@stadt.lueneburg.de melden.

