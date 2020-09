Stand: 18.09.2020 14:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gestohlener Linienbus in Harsefeld aufgetaucht

Der verschwundene Linienbus des Verkehrsunternehmens KVG Stade ist wiederaufgetaucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine aufmerksame Bürgerin das Fahrzeug am Donnerstagnachmittag in Harsefeld entdeckt. Dort stand der Bus am Fahrbahnrand. Nachdem Polizisten Spuren gesichert hatten, wurde der Bus wieder an die KVG übergeben. Mittlerweile ist er wieder im Einsatz. Aufgrund zahlreicher Medienberichte über den Diebstahl liegen nach Polizeiangaben bereits mehrere Täterhinweise vor.

Busfahrer fiel der Diebstahl auf

Unbekannte hatten den Bus in der Nacht zu Dienstag von einem Betriebshof entwendet. Der Diebstahl wurde bemerkt, als ein Fahrer am Mittag mit dem Bus seinen Dienst antreten wollte - und diesen nicht vorfand. Als das Verkehrsunternehmen trotz intensiver Suche das Fahrzeug nicht ausfindig machen konnte, erstatteten die Verantwortlichen Strafanzeige bei der Polizei.

VIDEO: Ungewöhnlicher Diebstahl in Stade (2 Min)

Alter Bus mit geringem Marktwert

Auf dem umzäunten Betriebshof sollen zum Zeitpunkt des Diebstahls rund 80 zum Teil deutlich neuere Linienbusse gestanden haben. "Wir können uns nicht erklären, warum ausgerechnet dieser Bus verschwunden ist", sagte der Sprecher NDR.de. Das Fahrzeug sei bereits 13 Jahre alt und rund 800.000 Kilometer gefahren. Von daher habe es nur noch einen geringen Marktwert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.09.2020 | 13:30 Uhr