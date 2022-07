Stand: 06.07.2022 18:11 Uhr Gerüst in Sittensen eingestürzt - zwei Verletzte

In Sittensen sind zwei Arbeiter beim Einsturz eines Gerüstes an einer Lagerhalle verletzt worden, einer von ihnen schwer. An dem Gerüst in der Nähe der A1 sei am Mittwoch gerade gearbeitet worden, als es ersten Vermutungen der Polizei zufolge zu einem Domino-Effekt kam - und die Träger nacheinander einstürzten. Einer der Arbeiter sei von einem Träger erfasst worden, hieß es. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war am Unfallort. Ermittler versuchten zu klären, warum das Gerüst eingestürzte. Auch der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung werde geprüft.

