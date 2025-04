Gerissene Oberleitung bei Uelzen: Bahnverkehr rollt wieder Stand: 01.04.2025 19:19 Uhr Nach dem Riss einer Oberleitung bei Uelzen hat es am Dienstag Probleme im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover gegeben. Gegen 19 Uhr war der Schaden behoben. Beide Gleise sind wieder befahrbar.

Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am Dienstagabend mit. Aufgrund der defekten Oberleitung bei Klein Süstedt (Landkreis Uelzen) war die Strecke zwischen Uelzen und Suderburg am Vormittag gesperrt. Züge im Regional- und Fernverkehr zwischen Hamburg und Hannover fielen aus oder wurden umgeleitet. Ein Gleis wurde bereits am Mittag wieder frei gegeben, das Zweite am Abend.

Oberleitung gerissen - Kurzschluss ist mögliche Ursache

Ein Metronom-Sprecher sagte dem NDR Niedersachsen, die Oberleitung sei gegen 6.30 Uhr am Dienstagmorgen gerissen. Diese fiel nach Angaben einer Bahn-Sprecherin in einer Länge von etwa 100 Metern auf einen Güterzug. Der Riss der Oberleitung könnte demnach durch einen Kurzschluss ausgelöst worden sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.04.2025 | 09:30 Uhr

