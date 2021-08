Stand: 30.08.2021 08:27 Uhr Gerettete Ortskräfte aus Afghanistan im Heidekreis angekommen

Im Heidekreis sind die ersten aus Afghanistan geretteten Bundeswehr-Helfer angekommen. Am Wochenende sind nach Angaben des Kreises etwa 100 Menschen im Camp Oerbke untergebracht worden. Wie lange sie hier bleiben, ist zunächst noch unklar. Insgesamt sollen in den kommenden Tagen bis zu 2.000 Zimmer und Betten hergerichtet werden, um den Schutzsuchenden eine erste Anlaufstelle in Deutschland zu geben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.08.2021 | 08:30 Uhr